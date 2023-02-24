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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 5:36

В Башкирии после пожара в бревенчатом доме обнаружили фрагменты человеческого тела

ЧП произошло в деревне Кляшево
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Чишминском районе Башкирии после пожара в частном доме обнаружили труп человека. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Городская в деревне Кляшево. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служба. Пожар был потушен в течение получаса. В ходе проливки и разбора конструкций специалисты обнаружили фрагменты тела, предположительно 57-летнего мужчины.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, причина произошедшего устанавливается.