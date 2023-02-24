В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Миякинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки. Прибывшим пожарным, удалось ликвидировать отрытое горение в бревенчатом доме менее чем за 20 минут. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Причину и обстоятельства произошедшего происшествия в настоящее время устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.