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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 5:16

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

Трагедия случилась в деревне Киргиз-Мияки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня рано утром, 24 февраля, в Миякинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки. Прибывшим пожарным, удалось ликвидировать отрытое горение в бревенчатом доме менее чем за 20 минут. К сожалению, в ходе тушения специалисты обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Причину и обстоятельства произошедшего происшествия в настоящее время устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.