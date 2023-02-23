В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили у 296 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Башкирии было зарегистрировано 296 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число заболевших достигло 353326 человек. По этим данным, предоставленным Минздравом, видно, что заболеваемость в республике продолжает расти, а эпидсезон и не собирается заканчиваться. В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 2063 человека, еще 182 были госпитализированы. К счастью, болезнь протекает не так агрессивно, как в прошлые годы, поэтому и смертность тоже очень низкая. За минувшие сутки новых случаев летальных исходов не было зафиксировано.

Также за прошедшие 24 часа выздоровели 221 жителя Башкирии. Всего с начала пандемии справиться с вирусом смогли 345 075 человек.