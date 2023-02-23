Спасатели помогли жительнице Башкирии, которая решила покорить гору, но травмировала ногу

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели помогли женщине, которая забралась на гору, но получила травму ноги. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, вызов поступил днем 23 февраля. Как оказалось, туристическая группа из 7 человек решила совершить восхождение на гору Дунансунган в Белорецком районе, но одна туристка подвернула ногу и уже не могла самостоятельно спуститься. Пришлось просить помощи в эвакуации пострадавшей.

Сначала спасатели на автомобиле доехали до поворота на гору, а потом на снегоходе отправились дальше, где встретили туристов, которые помогали женщине спуститься. Пострадавшую на снегоходе доставили до трассы, где ее уже ожидала карета скорой помощи.