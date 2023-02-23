В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим во время СВО

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

В Уфе простились с добровольцем Игорем Никитиным, погибшим в СВО. Печальную новость сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов у себя на странице в соцсетях. Как рассказал чиновник, когда специальная военная операция только началась, Игорь Никитин сразу же вызвался добровольцем защищать свою родину и в первых рядах отправился на передовую.

- Игорь Ринадович жил среди нас скромным тружеником, а уходит и будет вечно жить в нашей памяти солдатом, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, - выразил свои соболезнования глава Ленинского района.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.