Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование аварии с тюбингом, где погиб 21-летний парень

Фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование смертельной аварии, произошедшей в Бирском районе. Напомним, что там, в деревне Суслово, около 2 часов дня 23 февраля молодой парень решил прокатиться на тюбинге, который привязал тросом к ВАЗ-2112. К сожалению, в какой-то момент тюбинг вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Granta. От полученных травм 21-летний юноша скончался на месте.

На место происшествия немедленно выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, который будет лично контролировать действия дорожных полицейских.

- Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.