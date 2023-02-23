Радий Хабиров побывал на площадке будущего студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Фото: пресс-служба главы РБ

Радий Хабиров прибыл с визитом на площадку будущего студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Он внимательно ознакомился с проектом IQ-парка площадью 36 тысяч квадратных метров, который сейчас проходит согласование в Главгосэкспертизе России, после чего заявил, что открытие реконструированного парка должно состояться до конца 2023 года.

- Это будет студенческая и творческая зона для молодежи. На этажах будут располагаться помещения Уфимского университета науки и технологий, БГМУ и УГНТУ. Здесь будут стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества. Параллельно начнем проектировать основную часть кампуса, – уточнил Хабиров.

Строительство основной части кампуса общей площадью 110 тысяч «квадратов» планируется завершить к 2026 году. По проекту тут будут располагаться жилые модули для студентов и преподавателей, помещения для общепита и торговли, геномный центр, блок с аудиториями и лабораториями, спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. и многое другое.