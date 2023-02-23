С начала СВО 6 уроженцев Башкирии получили почетное звание Героя России

Фото: пресс-служба главы РБ

С начала СВО 6 уроженцев Башкирии удостоились почетного звания Герой России. К огромному сожалению, четверо из них получили свою «Золотую звезду» посмертно. Еще более 300 бойцов были награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева и медалями «За отвагу», Суворова, Жукова».

- Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги, - произнес памятную речь глава Башкирии Радий Хабиров. - Назову их имена. Уроженец Абзелиловского района, ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов. Танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин из Янаульского района. Уфимец, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов. Уроженец Альшеевского района, командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин. Президент России лично вручил звезды Героя России старшему лейтенанту Степану Белову из Октябрьского и гвардии майору Борису Дудко из Бирска.

Глава республики отметил, что очень гордится подвигами своих земляков, назвав их настоящими героями и примером мужества и отваги для будущих поколений.