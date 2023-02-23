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НовостиОбщество23 февраля 2023 11:17

В Башкирии из-за метели временно ограничили движение на трассе Уфа-Оренбург

Об открытии движения в УПРДОР «Приуралье» обещали сообщить дополнительно
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

На Башкирию обрушились снегопады, дороги замело снежными заносами. Низовая метель и ограничение видимости сильно ухудшили ситуацию, поэтому начиная с 14.45 по местному времени было принято решение временно ограничить движение на трассе Уфа-Оренбург. Ограничение касается пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также фур и грузового транспорта на участке с 206 км (Мелеуз) по 272 км (населенный пункт Новомурапталово, Куюргазинский район).

Как отметили в УПРДОР «Приуралье», о снятии ограничений движения будет сообщено позднее.