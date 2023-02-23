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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 10:17

В Башкирии 21-летний парень погиб во время опасного развлечения с тюбингом

Смертельное столкновение произошло в Бирском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии молодой парень погиб во время катания на тюбинге. Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, трагедия произошла днем 23 февраля в деревне Суслово Бирского района. 21-летний местный житель решил устроить экстремальное развлечение и привязал свой тюбинг тросом к ВАЗ-2111. Однако в какой-то момент тюбинг на скорости выбросило на встречную полосу – прямиком под колеса легковушки «Лада Гранта». Молодой человек из-за удара получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают дорожные полицейские, которые выясняют все обстоятельства трагического случая.

- Подробности уточняются. Будет дана юридическая оценка действиям водителя ВАЗ-2111, - добавили в ведомстве.