Метель и сильный ветер: какая погода ожидается в Башкирии на 23 февраля

На дорогах ожидаются снежные наносы и плохая видимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Башкирии на День защитника Отечества, мягко говоря, не радует. Согласно прогнозу, который предоставили синоптики Башгидрометцентра, 23 февраля в Башкирии продолжатся снегопады, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 12 метров в секунду. На дорогах ожидаются снежные накаты и наносы, гололедица, поэтому водителей просят воздержаться от дальних поездок, а на трассах соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Что касается температуры воздуха, то в республике будет умеренно тепло – около -4 днем и -9 ночью (местами до -14). Примерно такая же погода сохранится в республике до конца недели, правда, 24 февраля похолодает до -19 ночью. В отдельных районах столбик термометра и вовсе опустится до -24.