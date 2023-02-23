Два жителя Башкирии заразились инфекцией, передающейся от домашних животных

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В Башкирии в 2022 году 2 человека заболели бруцеллезом – инфекцией, которая передается от больных домашних животных. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru, отмечая, что в 2021 году таких случаев зафиксировано не было. Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 474 случаев заболевания, а чаще всего бруцеллезом заболевали жители Дагестана – 229 человек.

Возбудителем этого довольно опасного заболевания являются бруцеллы, которые могут обитать в мясе, шерсти, молоке зараженного животного и не погибать даже при низких температурах. Основной путь заражения человека – через сырое молоко, плохо прожаренное мясо или через контакт с больным животным – чаще всего коровой. При этом бруцеллез часто протекает довольно тяжело и характеризуется поражением многих органов и систем человека.