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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:45

Хабиров принял участие в заседании парламента Башкирии

На мероприятии были озвучены задачи депутатского корпуса по реализации положений послания Президента России
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 22 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в 51 заседании республиканского парламента шестого созыва. Об этом рассказал пресс-служба руководителя региона.

Председатель Курултая Константин Толкачев в начале мероприятия озвучил задачи депутатского корпуса по реализации положений недавнего послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Документ, с которым выступил глава государства, по словам спикера парламента, обозначает масштабную трансформацию страны, а также ориентирует общество на изменение политического и экономического курса.

В мероприятии также принял участие временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Башкирии Артура Сайфуллина. Он выступил перед депутатами с отчетом об основных результатах деятельности ведомства и обеспечении правопорядка на территории региона.