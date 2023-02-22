Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 6 марта перекроют улицу Октябрьской революции. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Это связано с работами по реконструкции к 450-летнему юбилею столицы Башкирии. Планируется перекрыть треть проезжей части – от улицы Цюрупы до Воровского. На данном участке будут переустраивать инженерные сети: газопровод, кабели высокого и низкого напряжения, связь, теплотрассу, водопровод и канализацию, устройство водоотводных лотков.

Во второй половине весны, как заявила мэрия, объем проводимых работ увеличится, и вследствие этого закрытых участков станет больше. Стоит даже ожидать полного перекрытия улицы.

– Любые дорожно-ремонтные работы доставляют неудобства горожанам, тем более на таких загруженных транспортных артериях. Поэтому уфимцев просят отнестись к этому с пониманием и уже сейчас начать думать о возможных альтернативных маршрутах, – заявила администрация башкирской столицы.