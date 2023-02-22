В Уфе ранее судимый похитил из храма икону «Божьей матери» 19 века

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из храма на улице Бехтерева была похищена икона «Божьей матери» 19 века. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Преступление случилось 14 февраля. Священник храма рассказал, что неизвестный мужчина проник в храм, выждал момент, когда поблизости никого не будет, и выкрали икону. Оперативники установили, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый 34-летний житель Дюртюлинского района, он попал в объективы камер видеонаблюдения. Согласно предварительным данным, подозреваемый сразу после преступления отправился к торговому центру «Чайка» и предлагал прохожим купить икону.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

– Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого или иконы, просим сообщить в ближайший отдел полиции, либо обратиться в «Свято-Сергиевский Собор», – заявило МВД.