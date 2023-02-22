В Башкирии задержали семью наркодилеров из Свердловской области

Фото: Рустем АХУНОВ

В Иглинском районе Башкирии трех наркодилеров с крупной партией запрещенных веществ. Об этом рассказало «МВД Медиа».

Согласно версии полицейских, жители Свердловской области ездили по стране якобы в поисках хорошего места для зимней рыбалки. У них в машине всегда были удочки, снасти и даже свежая рыба. Однако на самом деле они перевозили из одного региона в другой наркотики.

На трассе в Иглинском районе их задержали с 24 килограммами марихуаны, мефедрона, гашиша и даже кокаина. Вещества злоумышленники планировали распространить в нескольких регионах страны. Позже правоохранителями в Иглинском и Чекмагушевском районах республики было обнаружены три тайника, из которых было изъято восемь килограммов наркотиков.

Задержанными оказались 46-летний мужчина, его 26-летний сын, а также друг семьи – 43-летинй житель Нижнего Тагила. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконная пересылка наркотических средств». Все трое заключены под стражу. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.