Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:51

В Башкирии экс-чиновника осудили на 12 лет за взятку 3,3 млн рублей

Также его лишили права занимать должности на госслужбе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФСБ Башкирии

Фото: ФСБ Башкирии

В башкирском городе Туймазы вынесли приговор бывшему 36-летнему чиновнику, обвиняемому во взяточничестве. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратуры и ФСБ.

Установлено, что с 2018 по 2020 год подсудимый, будучи начальником отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района, потребовал от бизнесменов заключить фиктивные контракты на приобретение туристического оборудования и канцелярских товаров для муниципалитета. Те, опасаясь дальнейшего давления и разрыва деловых связей, согласились.

– Фактически товары в орган местного самоуправления не поставлялись, а денежные средства, поступившие в счет оплаты договоров, возвращались предпринимателями на банковскую карту матери обвиняемого, – объяснила пресс-служба прокуратуры.

Таким образом, общая сумма полученных взяток составила более 3,3 миллионов рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Подсудимый свою вину не признал. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима и лишили на пять лет права занимать должности на государственной службе.

– Кроме того, по результатам проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, начальник отдела по молодежной политике уволен со службы по отрицательным основаниям, – сообщили прокуроры.