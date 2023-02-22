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В Башкирии мужчина получил тюремный срок за неуплату алиментов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году подсудимого лишили родительских прав. Его обязали выплачивать алименты на содержание двух детей. Однако несмотря на предупреждения со стороны представителей власти, привлечение к административной и уголовной ответственности, мужчина не навещал детей, не оказывал им материальную помощь и не платил назначенные алименты. Сумма задолженности составила почти 800 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Он признал свою вину, суд назначил ему полгода колонии общего режима.