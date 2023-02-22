В Башкирии COVID-19 заразилось еще 288 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии COVID-19 заразилось за минувшие сутки еще 288 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С начала пандемии в республике инфекцией заболели 353 030 человек. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях находится 169 граждан, среди которых 110 – это лица старше 60 лет. Лечатся на дому 2 001 пациент, 601 из них – пожилые люди.

С 2020 года удалось одолеть опасную болезнь 344 854 гражданам Башкирии, 375 – за последние 24 часа.

В республике все еще продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от ковида получили за сутки 1 783 человека (всего – 3 612 977), второй – 2 502 (3 423 808).