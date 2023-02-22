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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:41

В Башкирии 23 февраля прогнозируют сильные метели и морозы до -14°

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 23 февраля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

Жителям региона в День защитника Отечества следует ожидать облачную погоду. Будут снегопады, в некоторых районах – сильные, а местами даже прогнозируется метель. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха и ночью, и днем составит -4,-9°, в некоторых районах Башкирии – -14°.

Из-за сильных осадков на республиканских дорогах образуются снежные заносы, снежный накат, гололедица, также видимость ухудшится до 500 и менее метров.