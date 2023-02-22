В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Русланом Ибрагимовым

фото: vk.com // Олег Голов

В Благовещенском районе Башкирии 21 февраля простились с Русланом Ибрагимовым – добровольцем батальона имени генерала Минигали Шаймуратова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Голов.

– Искренние соболезнования Марине Леонидовне - маме Руслана. Она воспитала замечательных сыновей. Второй сын по контракту проходит службу в зоне проведения СВО, – написал чиновник.

Ибрагимов погиб 6 февраля. Его посмертно наградили Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга.

По данным местного издания «Панорама», Руслан Ибрагимов родился и вырос в городе Благовещенске. После окончания школы получил профессию судостроителя в профессиональном училище №9. В 2012 году его призвали в армию на срочную службу. После возвращения домой работал сварщиком. В августе прошлого года он заключил контракт с башкирским добровольческим батальоном имени Шаймуратова, где служил в должности механика-водителя-крановщика.