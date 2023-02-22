В Уфе 10-месячный ребенок пострадал в Toyota Land Cruiser, который врезался в ограждение

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 10-месячный ребенок пострадал во внедорожнике, который врезался в ограждение. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось за полчаса до полудня 21 февраля. По данным дорожной полиции, 35-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado, спускаясь по транспортной развязке со стороны аэропорта, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение.

Находившийся в салоне иномарки 10-месячный пассажир получил различные ушибы. Госавтоинспекция башкирской столицы проводит разбирательство по факту аварии.

Напомним, в тот же день, 21 февраля, в городе Салавате водитель сбил женщину и провез ее на капоте несколько метров.