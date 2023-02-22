В Башкирии 61-летней женщине присудили год исправительных работ за фейки о ВС РФ

Стерлитамакский городской суд Башкирии приговорил 61-летнюю местную жительницу к году исправительных работ по уголовному делу о публикации фейков о Вооруженных силах России

Стерлитамакский городской суд Башкирии приговорил 61-летнюю местную жительницу к году исправительных работ по уголовному делу о публикации фейков о Вооруженных силах России. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба инстанции.

14 марта прошлого года пожилая женщина на своей странице «ВКонтакте» опубликовала фото и видео, которые содержали заведомо ложные сведения о действиях армии России на территории Украины. Информация, как говорится в релизе суда, публично распространялась «под видом достоверных сообщений» с целью дискредитации Вооруженных сил РФ.

На суде горожанка не признала вину. Суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.