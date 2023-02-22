В Башкирии по трем уголовным статьям будут судить бывшего главврача больницы

В Башкирии по трем уголовным статьям будут судить бывшего главврача Кигинской районной больницы

В Башкирии по трем уголовным статьям будут судить бывшего главврача Кигинской районной больницы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом 22 февраля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2014-2019 годах мужчина поручал подчиненным оформлять амбулаторные карты и вносить в них недостоверные данные об оказании гражданам медицинских услуг. Делалось это для того, чтобы больнице не сократили финансирование и численность сотрудников.

Кроме того, руководитель лечебницы установил работникам повышенный размер зарплаты и стимлирующие выплаты, часть которых он под угрозой увольнения забирал себе через руководителей структурных подразделений. Преступные действия злоумышленника привели к ущербу на сумму более 1,9 млн рублей.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Уголовное дело против него будет рассматривать Белокатайский межрайонный суд.