В Башкирии выявили незаконно гастролирующий цирк

фото: Россельхознадзор РБ

В башкирском селе Бижбуляк обнаружили незаконно гастролирующий цирк под названием «Хищник». Он работал без лицензии в местном Дворце культуры. Об этом 21 февраля сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Ведомство для принятия мер направила информационные письма о нарушении в прокуратуру, отдел МВД и сам Дворец культуры. 19 февраля инспектор обследовал цирк.

– Уведомление о гастрольных работах цирка в срок не менее чем за 10 дней, установленных законодательством РФ, до начала осуществления деятельности в Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан не поступало, – передали в ведомстве.

После выездного обследования цирку объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.