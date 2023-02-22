В Башкирии водитель Lada Granta сбил женщину и провез ее на капоте несколько метров

кадр видео // ГИБДД РБ

В башкирском городе Салавате водитель легковушки сбил женщину и провез ее на капоте несколько метров. О ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 22 февраля. На пересечении улиц Уфимской и Дзержинского 28-летний местный житель за рулем Lada Granta совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель сбивает горожанку и везет ее на капоте несколько метров, после чего пострадавшая падает на дорогу.

Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.