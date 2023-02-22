В Уфе 23 февраля на два часа перекроют улицы Пушкина и Советскую

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В четверг, 23 февраля, в Уфе на два часа – с 9:30 до 11:30 – перекроют участки улиц Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Пушкина и Заки Валиди). Ограничение связано с церемонией возложения венков и цветов к памятнику героя России генерала Шаймуратова на Советской площади по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщила мэрия.

– Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения, – передали в администрации.

Напомним, в тот же день, 23 февраля, в Уфе на четыре часа перекроют парковку у парка Победы. Это тоже связано с проведением церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам.