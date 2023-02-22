фото: ufacity.info

В Уфе возобновили работу над проектом строительства крематория – «Республиканский градостроительный центр» объявил тендер на отбор подрядчика по обновлению инженерно-изыскательных работ. Начальная стоимость контракта составляет 560 тыс. рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 17 февраля.

Исполнителю контракта, которого определят в начале марта, предстоит предоставить технический отчет с инженерно-топографический планом места, где разместят крематорий, существующими поблизости зданиями и сооружениями, а также нанесенными коммуникациями. Подрядчику нужно будет сопроводить проект при прохождении госэкспертизы и устранить за свой счет возможные замечания.

В документации конкурса также обозначены сроки строительства крематория – 2023-2024 год. Ранее говорилось, что работы на объекте начнутся летом 2022 года.

Напомним, 1-этажный крематорий в Уфе планируется построить в поселке Новоалександровке, за улицей Парижской коммуны. Помимо самого здания для кремации, проект предусматривает площадку ожидания для участников траурных процессий, обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковку, кладбище и мемориальный комплекс.