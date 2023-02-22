Единственный в Башкирии пес-спасатель Торин вышел во второй этап международной премии

Фото: Надежда Отвесова

Единственный в Башкирии официально состоящий на службе пес-спасатель Торин оказался в числе пяти животных, вышедших во второй этап международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом 21 февраля сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Голосование второго этапа конкурса продлится до 20 марта. Свой голос за Торина можно отдать по ссылке.

Напомним, бордер-колли Торин занимается поиском пропавших людей и работает в Уфе. Недавно он вместе с группой спасателей вылетал в Турцию, где помогал искать жителей, оказавшихся под завалами после разрушительного землетрясения.