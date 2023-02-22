Житель Башкирии украл у соседа дома три банки варенья

Балтачевский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который украл у соседа дома три банки варенья

Балтачевский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который украл у соседа дома три банки варенья. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба инстанции.

Обвиняемый убедился, что дома у соседа никого нет и проник туда, сбив камнем навесной замок. В жилище мужчина нашел кладовую, из морозильной камеры которой похитил три банки варенья по три литра каждая. Их общая стоимость составляла 2,8 тыс. рублей. В суде передали, что воришка скрылся и воспользовался краденым «по своему усмотрению».

На заседании мужчина раскаялся и полностью признал вину. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.