За неделю в Башкирии зафиксировали более 39,9 тыс. случаев ОРИ и гриппа

В прошедшую неделю в Башкирии зафиксировали 39 908 случаев острых заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошедшую неделю в Башкирии зафиксировали 39 908 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. 44,3% от общего числа простудившихся – это дети. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Интенсивный показатель заболеваемости составил 99,7 на 10 тыс. населения, что на 3,9% выше показателя заболеваемости предыдущей недели, – передали в ведомстве.

В Роспотребе добавили, что за седьмую неделю текущего года заболеваемость населения была обусловлена циркуляцией риновирусов, РС-вирусов, сезонных коронавирусов, бокавирусов, аденовирусов, парагриппа и метапневмовирусов. Среди гриппов преобладает вирус В (92,1%) и А(H1N1) (3,9%).