ВС Башкирии оставил в силе решение о взыскании в пользу экс-чиновника 600 тыс. рублей

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Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда о взыскании с Федерального казначейства по республике 600 тысяч рублей в пользу бывшего главы управления по земельным и имущественным отношениям уфимской мэрии Раилю Еникееву. Об этом со ссылкой слова адвоката экс-чиновника рассказал «Коммерсантъ-Уфа».

По словам юриста, управление Федерального казначейства по Башкирии и региональный Следственный комитет подавали апелляции, однако они были оставлены без удовлетворения.

Напомним, в 2018 году Раилю Еникееву было предъявлено обвинение по статье за злоупотребление полномочиями. Следствие выдвинуло версию о том, что он годом ранее необоснованно снизил задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа». Однако в 2019 году дело было прекращено в связи отсутствием состава преступления.