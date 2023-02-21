В Башкирии при пожаре в частном доме погибли 2 мужчин

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня поздно вечером, 21 февраля, в башкирском городе Янаул при пожаре в частном доме погибли два человека. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Чкалова. На место прибыли силы и средства чрезвычайного ведомства. Пожарные вытащили из дома двух мужчин. Врачи скорой помощи боролись за их жизни, пытаясь реанимировать обоих, но, к сожалению, пострадавших не удалось спасти.

Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются, на месте происшествия работает дознаватель МЧС.