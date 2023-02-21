Хабиров высказался о послании Путина Федеральному Собранию

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как заявил руководитель региона в публикации на своей личной странице в социальных сетях, ему не раз доводилось присутствовать на оглашении послания президента. Однако в этот раз, как утверждает Хабиров, все было иначе и по-особому. Путин, считает глава республики, произнес слова, имеющие определяющее значение не только для России, но и для всего мира.

– В числе задач, которые поставил перед нами президент, – поддержка новых регионов. Мы продолжим заботиться об участниках СВО и их семьях. Для этого в стране появится специальный государственный фонд. Мобилизованным, добровольцам отныне будут предоставлять отпуск раз в полгода – 14 дней без учета дороги, – отметил Радий Хабиров.