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НовостиПолитика21 февраля 2023 17:19

Хабиров высказался о послании Путина Федеральному Собранию

В последний раз глава государства обращался к депутатам и сенаторам с посланием почти два года назад
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как заявил руководитель региона в публикации на своей личной странице в социальных сетях, ему не раз доводилось присутствовать на оглашении послания президента. Однако в этот раз, как утверждает Хабиров, все было иначе и по-особому. Путин, считает глава республики, произнес слова, имеющие определяющее значение не только для России, но и для всего мира.

– В числе задач, которые поставил перед нами президент, – поддержка новых регионов. Мы продолжим заботиться об участниках СВО и их семьях. Для этого в стране появится специальный государственный фонд. Мобилизованным, добровольцам отныне будут предоставлять отпуск раз в полгода – 14 дней без учета дороги, – отметил Радий Хабиров.