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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:01

В ГИБДД Баймакского района Башкирии назначен новый начальник

Им стал капитан полиции Эдуард Баймуратов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ГИБДД Баймакского района Башкирии возглавил капитан полиции Эдуард Баймуратов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Эдуарда Раисовича назначили на новую должность в соответствии с приказом временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Башкирии генерал-майора полиции Артура Сайфуллина.

Эдуард Баймуратов родился 19 февраля 1984 года в городе Баймак. Свою карьеру в МВД он начал 2001 году. Спустя пять лет окончил Уфимский юридический институт. Будучи в органах, проработал на различных должностях. До своего последнего назначения был дознавателем в МВД Баймакского района.

В свое время Баймуратов был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» третьей степени. Эдуард Раисович женат, у него с супругой двое детей.