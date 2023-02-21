МинЖКХ Башкирии пояснил, как будет исполняться поручение президента России

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Исполняющая обязанности министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова пояснила, как будет исполняться поручение президента России Владимира Путина о развитии сферы ЖКХ в стране.

Сегодня, 21 февраля, глава государства в своем послании Федеральному Собранию заявил о планах в течение 10 лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей.

Как заявила на своей личной странице в социальных сетях главы республиканского МинЖКХ, ведомство разработала и этом году утвердила региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы.

– Пока в нее вошли заявки муниципалитетов только на ближайшие два года. В основном запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. За указанный период планируется выполнить капитальный ремонт 435 километров сетей на сумму 5 миллиардов 887 миллионов рублей, 70% из которых – средства Фонда развития территорий Российской Федерации, – сообщила Голованова.