В Башкирии с 1 января 2024 года МРОТ станет 23 389 рублей

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В Башкирии с 1 января 2024 года минимальный размер отплаты труда станет 23 389 рублей. Об этом со ссылкой на слова первого заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Юрий Мельников рассказало информационное агентство «Башинформ».

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего выступления с посланием к Федеральному Собранию озвучил рост МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Таким образом, эта сумма в стране составит 19 242 рубля, а в Башкирии с учетом районного коэффициента – 23 389 рублей.

По словам Юрия Мельникова, при выполнении работником своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц работодатель со следующего года не будет вправе выплачивать меньшую сумму.

Стоит отметить, что с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике с учетом районного коэффициента в 15% и впервые заложенного регионального коэффициента в 5,7% составляет для работников внебюджетной сферы 19 743 рубля, а для работников бюджетников – 18 678 рублей.