В Башкирии при взрыве самогонного аппарата пострадала супружеская пара

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 21 февраля, в башкирском городе Баймак из-за взрыва в частном доме пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в доме на улице Куйбушевская. Согласно предварительным данным, здесь произошел выброс газо-воздушной смеси при использовании самогонного аппарата. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали. Также травмы получила его супруга, она от госпитализации отказалась.

Причину и обстоятельства случившегося ЧП устанавливает дознаватель МЧС.