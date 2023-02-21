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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 13:51

В Башкирии при взрыве самогонного аппарата пострадала супружеская пара

Инцидент случился в Баймаке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 21 февраля, в башкирском городе Баймак из-за взрыва в частном доме пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в доме на улице Куйбушевская. Согласно предварительным данным, здесь произошел выброс газо-воздушной смеси при использовании самогонного аппарата. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали. Также травмы получила его супруга, она от госпитализации отказалась.

Причину и обстоятельства случившегося ЧП устанавливает дознаватель МЧС.