В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильнуром Губайдуллиным

Фото: vk.com/rustish02

Сегодня, 21 февраля, в Гафурийском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Губайдуллиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель председателя регионального парламента Рустам Ишмухаметов.

Как сообщает газета «Звезда», Ильнур Фаритович родился в деревне Войновка. Он закончил Красноусольскую башкирскую гимназию-интернат. В последние годы своей жизни военнослужащий проживал с семьей в Стерлитамаке.

Губайдуллин служил в элитной части ВДВ, был ветераном боевых действий в Сирии, удостоился награждения Медалью Суворова. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в ряды российских Вооруженных сил.

– Скорбно… Искренние соболезнования родителям, супруге, всем близким, – написал в своей публикации Рустам Ишмухаметов.