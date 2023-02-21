В Уфе был снесен аварийный жилой дом

Фото: vk.com/kiradm2017

Сегодня, 21 февраля, в Кировском районе Уфы был снесен аварийный жилой дом. Об этом рассказала пресс-служба администрации района.

Речь идет о здании в микрорайоне «Зеленая роща» на улице Софьи Перовской. Дом №22 был признан аварийным и расселен в рамках действующего законодательства.

При сносе строения была задействована специальная техника. Чиновники отметили, сотрудниками коммунальных служб в ходе работы были соблюдены необходимые меры безопасности.

– После завершения сноса здания, весь строительный мусор будет вывезен, – заявила пресс-служба администрации Кировского района.