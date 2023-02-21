Советник главы Башкирии: Госфонд помощи семьям бойцов СВО повысит уровень поддержки

Фото: аккаунт в социальных сетях Алика Камалетдинова

Советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов поддержал поручение президента России Владимира Путина о создании Фонда помощи бойцам специальной военной операции.

Создать фонд глава государства поручил в ходе своего выступления с посланием к Федеральному Собранию. Задачей учреждения станет помощь семьям и ветеранам СВО. Оно будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, получении новой профессии.

По словам Алика Камалетдинова, в Башкирии жители, предприятия, организации, общественники объединяются и активно поддерживают бойцов в зоне СВО. Создание фонда, по словам советника руководителя региона, выведет эту работу на более высокий уровень.

– Создание фонда систематизирует эту работу, возьмет под полный контроль работу с семьями погибших военнослужащих и с военнослужащими, которые уже возвращаются домой после выполнения воинского долга из-за ранений или достижения предельного возраста, – заявил Камалетдинов.

Напомним, сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. До этого глава государства обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад.