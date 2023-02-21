В Уфе в ДТП с грузовиком Volvo FH440 пострадал водитель ВАЗ 2114

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня ночью, 21 февраля, в Калининском районе Уфы при столкновении грузовика и легкового автомобиля пострадал молодой человек. Об это рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Трамвайная. 50-летний мужчина за рулем Volvo FH440 при повороте на Уфимское шоссе столкнулся со встречным ВАЗ 2114. 24-летний водитель легковушки в результате произошедшего получил травмы в виде ссадин и ушибов. Он обратился за помощью к медикам, после оказания которой его отпустили.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.