В Башкирии коронавирусом заразилось еще 283 человека

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В Башкирии коронавирусом за последние сутки заразилось еще 283 человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года COVID-19 заболело 352 742 гражданина республики. В ковид-госпиталях Башкирии в настоящее время проходят лечение 166 человек, среди них – 116 лиц старше 60 лет. Борются с ковидом на дому 2 091 пациент, в том числе 619 пожилых людей. За все время пандемии с выздоровлением было выписано 344 479 человек, за минувшие 24 часа – 236.

Скончались из-за коронавируса в Башкирии в общей сложности 6 006 человек, по прошедший день – один пациент.

В республике продолжается прививочная кампания от COVID-19. Первый компонент вакцины получили за сутки 1 944 человека (всего – 3 611 194), второй – 2 704 (3 421 306).