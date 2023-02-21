В Башкирии 22 февраля ожидаются снегопады и морозы до -20°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 22 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие снегопады, в некоторых районах – умеренные. Ветер будет южный, юго-восточный 8-13 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, температура воздуха составит -8,-13°, при прояснениях – -15,-20°. Днем станет теплее – -2,-7°.

Метеорологи прогнозируют, из-за осадков на дорогах Башкирии образуются снежные накаты и гололедица, также ухудшится видимость – до одного-двух километров.