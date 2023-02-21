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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:59

22 февраля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений и повышение безопасности пассажирских перевозок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
22 февраля ГИБДД при поддержке подразделений технического контроля проведет в Уфе массовые проверки автобусов

22 февраля ГИБДД при поддержке подразделений технического контроля проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 22 февраля, ГИБДД при поддержке подразделений технического контроля проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями медицинских осмотров и соблюдение ими режима труда, отдыха и норм перевозок. Госавтоинспекция Уфы призвала шоферов и пассажиров быть взаимовежливыми и с пониманием отнестись к проверкам.