Участники СВО могут получить льготу на проезд по платной дороге Восточного выезда из Уфы

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Участникам специальной военной операции и членам их семей могут предоставить льготное право бесплатного проезда по платной дороге строящегося сейчас Восточного выезда из Уфы. Проработать этот вопрос Минтрансу Башкирии 21 февраля поручил премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

– Важно детально проработать тарифную сетку, предусмотрев специальные тарифы для льготных категорий граждан и дисконтную систему при частых передвижениях по дороге, – отметил чиновник.

По словам исполняющей обязанности министра транспорта республики Любови Минаковой, итоговую стоимость проезда установит оператор платной дороги исходя из спроса на нее. Предельный размер платы варьируется от 12 до 38 руб. за километр (по платным участкам, являющимся искусственными сооружениями, – от 84 до 269 руб. в зависимости от категории транспортного средства).

Напомним, Восточный выезд из Уфы, которые соединит трассы М-5 и М-7, – это километровый тоннель, мост через реку Уфу и 10-километровая платная дорога. Пока объект готов только на 61%. Движение на нем планируют открыть в конце 2023 года.