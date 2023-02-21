В Уфе запустят новый автобусный маршрут №200 до ТЦ «Планета»

В Уфе в ближайшее время запустят новый автобусный маршрут №200. Он будет курсировать между деревней Елкибаево и торгово-развлекательным центром «Планета»

В Уфе в ближайшее время запустят новый автобусный маршрут №200. Он будет курсировать между деревней Елкибаево и торгово-развлекательным центром «Планета». Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.

Согласно документу, рейс будет ездить по следующим улицам: Деловая, Рассветная, Галечная, Комаринская, Ландшафтная, Нагаевское шоссе, Пугачева, Колгуевская, Габдуллы Амантая, Зайнаб Биишевой, Армавирская, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Менделеева, Рудольфа Нуреева и Энтузиастов.

«КП-Уфа» в мэрии рассказали, что запустить новый маршрут планируется в конце августа текущего года. Конкурсных процедур по отбору перевозчика еще не было. Уточняется, что дополнительный рейс вводится для того чтобы обеспечить транспортным сообщением деревню Елкибаево и село Федоровка с микрорайонами Уфы, на которых расположены основные социальные объекты, обслуживающие жителей этих населенных пунктов.