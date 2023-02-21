В Башкирии простились с двумя погибшими в СВО мобилизованными

фото: vk.com // Игорь Миронов

В башкирском городе Салавате сегодня, 21 февраля, состоялась церемония прощания с двумя погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими: 23-летним Вадимом Адиятовым и 29-летним Александром Долгановым. Оба были призваны в вооруженные силы в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Об этом в соцсетях сообщил мэр Игорь Миронов.

– Оба […] с достоинством, как истинные патриоты Родины, приняли этот нелегкий вызов. Увы, трагическое стечение обстоятельств оборвали жизни сынов Салавата, – написал чиновник.

Напомним, неделю назад, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Эдуардом Араслановым.