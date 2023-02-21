Премьер Башкирии поручил Уфе за три месяца вернуть газ в проблемные жилые дома

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил Уфе в течение трех ближайших месяцев починить в проблемных многоквартирных домах дымоходы и вентиляционные каналы Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, как и неделей ранее, поручил Уфе в течение трех ближайших месяцев починить в проблемных многоквартирных домах дымоходы и вентиляционные каналы. Из-за их неисправности жильцы остались без газа. Такая же ситуация сложилась и в нескольких домах города Белорецка – там ремонтные работы должны быть завершены более оперативно, чем в Уфе, – за два месяца. Об этом чиновник сказал на заседании регионального правительства 21 февраля.

– Необходимо восстановить подачу газа максимально быстро и принять превентивные и профилактические меры для недопущения отключения газоснабжения в дальнейшем, – отметил Назаров.

Он также поручил администрациям районов и городов провести обследования системы дымоудаления и вентиляции в домах, разработать план по контролю за их состоянием и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам надлежащего содержания и ремонта.

По данным правительства Башкирии, сейчас в республике без газа остаются 86 многоквартирных домов. Две трети из них приходятся на Уфу и Белорецк.