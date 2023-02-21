Одним из лучших учителей башкирского языка в Уфе стал Ильяс Сагынбек из Казахстана

фото: vk.com // Радий Хабиров

Одни из лучших учителей башкирского языка в Уфе стал Ильяс Жаркымбекулы Сагынбек из Казахстана. В этом году он победил в городском конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы» в номинации «Педагогическая надежда». Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Он приурочил пост к Международному дню родного языка.

По словам руководителя региона, в 2014 году Ильяс целенаправленно приехал в Уфу, чтобы изучать здесь башкирский язык и культуру. Молодой человек окончил БГПУ и сейчас учится в аспирантуре, параллельно преподавая башкирский язык и литературу в школе №9.

– Методику преподавания молодой учитель разработал сам. На уроках сравнивает башкирский с другими тюркскими языками – дети в восторге. И результат отличный – за полтора года работы в школе Ильяс подготовил несколько призеров и лауреатов районных и городских олимпиад по башкирскому языку, – рассказал Хабиров.

Сагынбек называет Башкирию второй родиной. Здесь у него живут семья и две дочки. Учитель отмечает, что жители в республике такие же гостеприимные, как и в Казахстане.